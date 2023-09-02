الارصاد.. انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا..وارتفاع نسبة الرطوبة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - انخفاض جديد في درجات الحرارة تشهده البلاد غدا الأحد على كافة الأنحاء.. وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى طقس مشمس معتدل صباحا، ثم يتحول لطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار السواحل الشمالية، ومائل للحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد.. وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها إن هناك ارتفاعا في معدلات الرطوبة والذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس أعلى من طبيعته بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

كما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط.. فالملاحة نشاطها معتدل، فيما يتراوح ارتفاع الأمواجمن 1,5 :1 متر.

أما بالنسبة للبحر الأحمر فهو مضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2,5 : 1,5 متر والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 33، الصغرى 24

العاصمة الإدارية العظمى 33 ، الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 ، والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 30، والصغرى 23

مطروح العظمى 30، الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 38، الصغرى 29

الغردقة العظمى 41، الصغرى 30

أسيوط العظمى 35 ، الصغرى 23

سوهاج العظمى 36، الصغرى 25

قنا العظمى 40، الصغرى 26

الأقصر العظمى 41 ، الصغرى 27

أسوان العظمى 41، الصغرى 28