ألمع نجوم الغناء فى مصر و الوطن العربى من مهرجان العلمين الجديدة 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 12:30 صباحاً - تألق ألمع نجوم الغناء الوطن العربي في مهرجان العلمين الجديدة على مدار شهرين، وسط حضور جماهيري أسطوري، وكان أبرز النجوم الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب وتامر حسني، والفنانة أنغام، والنجم تامر حسني، ورضا البحراوي، وبهاء سلطان.

وقبل ختام المهرجان، نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيديو مجمع لأبرز نجوم المهرجان، والذي لاقى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وضم الفيديو عدد من مقاطع الحفلات التي أجريت على مدار الشهرين الماضيين.



ويستهدف مهرجان العلمين الجديدة الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفيرالمزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

