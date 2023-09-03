حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة والجمهور من مختلف الأعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 01:26 صباحاً - قدم المذيع شريف مدكور، حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور كبير من الجمهور بعد 50 يوما من الحفلات والفعاليات الرائعة، والذي أقيم بهدف تنشيط السياحة والترويج للجمهورية الجديدة.

وشمل المهرجان فعاليات رياضية وفنية وفنون شعبية، وتزامن أيضا مع ختامه إقامة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة أيضا.

ووجه شريف مدكور الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: "المهرجان من أول دورة على مستوى عالمي، ولازم نشكر كل الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إن المهرجان يطلع بالشكل الرائع ده، وأولهم الشركة المتحدة وأنا كلي فخر أن بنتمي لهذا الكيان، والشكر الأول على روعة التنظيم، والشكر التاني هو إن الشركة خصصت عوائد المهرجان لصالح مؤسسة حياة كريمة الخيرية".

أيضا وجه شريف مدكور الشكر للرعاة، وللجماهير التي شاركت في حفلات وفعاليات المهرجان.