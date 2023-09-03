" الأرصاد الجوية " : انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 09:30 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الأحد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تتوقع الهيئة، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة.