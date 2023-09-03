انت الأن تتابع خبر صدمة لأكثر من 10 مليون مواطن .. الحكومة : إيقاف ووقف صرف المعاشات والزيادة الجديدة لهذه الفئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي مفاجأة صادمة، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، تخص أصحاب المعاشات.

المعاشات:

وبدأت منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بصرف المعاشات الخاصة بشهر سبتمبر 2023، بداية من يوم الجمعة الماضي.

مفاجأة صادمة لأصحاب المعاشات:

وأكدت الحكومة المصرية أن هناك الحالات التي يتم فيها إيقاف وقطع المعاشات عن المستفيدين بداية من الشهر التالي في توفرها خصائها هذه الحالات في صاحب المعاش وذلك طبقاً لقانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.

أما عن حالات إيقاف المعاشات فهي :

ونصت المادة رقم 107 من قانون 148 لسنة 2019 عن حالات إيقاف المعاشات وهي كما يلي:

1- الحالة الأولي تتمثل في وفاة صاحب المعاش المستحق.

2- الحالة الثانية تتمثل في حدوث زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- الحالة الثالثة تتمثل في بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، حيث أن هناك حالات يتم استثناء هذه الحالة وهي العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل، أو بلوغه سن 26 عام، أما الحالة الأخيرة هي الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل.

أما عن حالات وقف المعاشات:

فنص قانون التأمينات الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاشات على الفور للمستحق وهي :

1- أن يتمكن صاحب المعاش من الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه.

2- أن يمكن صاحب المعاش من مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش