المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 30

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - 106 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية بمختلف المحافظات

3405 رسالة غذائية مصدرة و 1410 رسالة واردة

معاينة 5 مواقع جديدة لمخازن تغذية مدرسية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 30، وذلك عن الفترة من 26 أغسطس – 1 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 106 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفى 1 مورد لاشتراطات الهيئة، ، وأصدرت الإدارة 335 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما قامت الإدارة بشن حملة تفتيشية على مراكز تعبئة الرمان بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الريفية (إيراس) خلال الفترة من 26 – 31 أغسطس الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3405 رسالة بواقع 175000 طن، تنوعت مابين 460 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة والبطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 11000 طن لكل منهما، ثم البصل بإجمالي 5000 طن، فيما تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 8000 طن، ثم المانجو والرمان بـ 7000 طن لكل منهما.

ومثلت السودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية والصومال من إجمالي 130 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 535 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 410 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 390 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1410 رسالة بواقع 160000 طن، تم رفض 20 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 185 صنف من قمح، زيوت متنوعة ولحوم من 76 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أندونيسيا، أمريكا والبرازيل.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 476 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 250 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بـ 198 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 80 منتج و9 شركات ، كما فحصت 921 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 3 زيارات معلنة لمضارب الأرز بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، و21 زيارة معلنة لمواقع تخزين القمح بمحافظات (الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، قنا، الأقصر، سوهاج)، وسجلت 1 مضرب أرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 35 شكوى، وتم غلق 20 شكوى، وجاري فحص 15 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 751 منشأة بعدد من المحافظات منها الجيزة، قنا، الأقصر، مرسى مطروح، بورسعيد للتأكد من مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمطاعم.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 64 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من

محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 10 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1490 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 359 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 167 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (القليوبية، القاهرة، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، بورسعيد).

كما تم معاينة 5 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء)، بمحافظات القليوبية، الدقهلية، بورسعيد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنوفية وكفر الشيخ، وتم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 47 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 31 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الغربية، قنا والمنوفية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (60000) عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، 3 طن عسل أسود معبأ بالمخالفة لقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 17 لسنة 2022 والخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 55 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة

(مقرمشات، لحوم، ألبان، توابل، حبوب، زيوت عطرية، مشروبات غازية، أسماك)، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 431 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 210 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان)، تجاوزت الـ 220 كجم، حيث تم إعدام 1720 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 25 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر الخيرية، العبور).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز كفر شكر بالمحافظة، وتم المرور على 5 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضري إعدام، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة بحضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 473 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 3193 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، عصائر، أجبان، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 261 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، مركز دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، الزرقا، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 218 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية بناءً على طلب من صاحب المنشأة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمعرفة صاحب المنشأة ، كما تم تحرير 10 إنذارات لمحلات بدون ترخيص وتقنين أوضاع، و24 محضر عدم وجود شهادات صحية.