خالد داود: الانتخابات الرئاسية تتطلب جهد من الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - قال الكاتب الصحفي خالد داود، مساعد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أن الجميع يسعي للنهوض بالحياة الحزبية وأن المحور السياسي بجميع لجانه منتظر منهم دورا كبيرا في مساعدة الاحزاب والتأسيس لجمهورية جديدة تسعي الجميع مؤيد ومعارض.

وأضاف داوود خلال كلمته بلجنة الاحزاب السياسية، ضمن قضايا المحور السياسي، أن الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة تنتظر تقييم الشعب والمواطنين من خلال صناديق الانتخابات.

وطالب خالد داود، بضرورة تخفيفف القيود على العمل الحزبي والسياسي مشيرا الي انه ينتمي لحزب معارض، يسعي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم النسبية كونها تتماشي مع موارد الحزب وطبيعته.

وأشار أن عمل الحوار الوطني مرتبط ببعضه وأن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات رئاسية وتطلب جهد كبير من الجميع.