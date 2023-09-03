ضياء رشوان بالحوار الوطني : مستقبل مصر غير آمن بدون أحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقي سواء في الشارع أو الحياة السياسية.

وأضاف رشوان خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، إن الحوار يسعى منذ يومه الأول لتفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل.

وأكد المنسق العام أن جوهر الحوار الوطني هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة، فالحوار الوطني هو عملية إصلاح وعملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكي تؤتي ثمارها.

وعلق رشوان على مطالب الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، لمجلس الأمناء بالتفكير في آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول في حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة تلك غير الممثلة في الحوار الوطني، قائلا: إن حديث الدكتور علي الدين هلال زاد حماسه لتطبيق ذلك، مرحبا بالفكرة التي من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطني في إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.