انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. إصابة أكثر من 6 أشخاص في حادث مروع على طريق تلبانة ميت الأكراد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين 4 دراجات نارية اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري طريق تلبانة ميت الأكراد الواقع في نطاق محافظة الدقهلية

حادث طريق تلبانة ميت الأكراد:

وتلقت غرفة عمليات النجدة إفادة في محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة تفيد بوقوع حادث طريق تلبانة ميت الأكراد وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

توجه على الفور ضباط أمن مدينة المنصورة إلي مكان وقوع حادث طريق تلبانة ميت الأكراد للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق تلبانة ميت الأكراد:

وأشار المصابين في حادث طريق تلبانة ميت الأكراد أن سبب وقوعه والذي كان بسبب السرعة الزائدة.

أسماء المصابين في حادث طريق تلبانة ميت الأكراد:

وكشف التقرير الطبي عن حادث طريق تلبانة ميت الأكراد عن إصابة 7 أشخاص حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- إصابة جلال محمد عزت، 18 عاما، بكسر بالساق الأيسر وارتجاج في المخ

2- إصابة كريم أحمد المتولي، 17 عاما، كسر بالساق الأيسر

3- إصابة محمد أحمد عبد الله، 20 عاما، كسر بالساق الأيمن

4- إصابة محمد أشرف صبحي، 21 عاما، ارتجاج في المخ وكدمات وسحجات في الجسم

5- إصابة محمد سمير متولي، 15 عاما، كسر بالذراع الأيمن

6- إصابة أحمد محمد 18 عاما، ارتجاج في المخ، حيث جري نقهلم جميعاً إلي مستشفي المنصورة العام، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة