انت الأن تتابع خبر 675 جنيه وأكتر من كدة يا أهالينا .. صدور قرار نهائي قبل لحظات بصرف هذه الزيادة لأصحاب المعاشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحت منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي وباقي البنوك العاملة في السوق المصري أبوابها خلال الدقائق القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر الحالي، أمام أصحاب المعاشات لبدء صرف معاشات سبتمبر 2023.

المعاشات:في سياق متصل أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عن تشكيل غرفة عمليات منذ اليوم الأول لصرف معاشات سبتمبر 2023، مع تشكيل لجان ميدانية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لمتابعة سير صرف المعاشات وضمان عدم حدوث أي مشاكل تقابل كبار السن أثناء الحصول على مستحقاتهم الشهرية، عن طريق مساعدتهم بشكل مستمر.

زيادة المعاشات:

وأوضحت وزارة التضامن، أن أصحاب المعاشات يتم صرف لهم زيادة تقدر التكلفة الخاصة بها بحوالي 14 مليار جنيه مصري، حيث أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد نص على زيادة المعاشات بنسبة تتماشي مع معدل التضخم الرسمي في مصر، وبحد أقصى 15%، وهذا ما تم تطبيق في الفعل بداية من شهر أبريل الماضي، بعد التوجيهات الرئاسية الصادرة في ذلك التوقيت حيث تم تقديم موعد الصرف إلي ذلك الشهر بدلاً من شهر يوليو الماضي.

675 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات:

وأضافت التضامن أن الزيادة الجديدة تبدأ من 175 جنيه وهي أقل قيمة تقوم منافذ الصرف بمنحها لأصحاب المعاشات، أما أكبر ما يحصل عليه المستفيدين البالغ عددهم 11 مليون مواطن، حوالي 1635 جنيه، مما يعني أن هناك بعض المواطنين من أصحاب المعاشات يحصلون على 675 جنيه وأكثر بسبب هذه الزيادة.

توجيه عاجل:

وأشارت الوزارة التي تترأسها الدكتورة نيفين القباج، أنه قامت بإصدار توجيه عاجل إلي كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي والمنافذ الأخري الخاصة بصرف المعاشات، حيث أنها طالبتهم بوضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.