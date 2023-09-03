مسئول بسفارة اليابان: 3 أهداف رئيسية لزيارة وزير الخارجية للقاهرة الاثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - قال تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض بسفارة اليابان، ونائب رئيس البعثة حول زيارة وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي إلى القاهرة الاثنين، إن الزيارة إلى المنطقة تأتي كمتابعة لزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة في أبريل الماضى وزيارته لدول الخليج في يوليو الماضي.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية للأردن والقاهرة والسعودية تهدف لتوسيع أواصر العلاقات الثنائية والتعاون مع الدول العربي من خلال الحوار اليابانى العربي الذى سيعقد في 6 سبتمبر الجاري، وكذلك لإطلاق التشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان.

وأشار في إيجاز صحفي عقد عصر اليوم إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر من أهم الموضوعات لمستقبل العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر تضاعف عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021 ووصل إلى 71.7 مليون دولار.

وأوضح أن الزيارة ستركز من خلال لقاءات المسئولين العرب كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي مشيرا إلى أنه يتم التنسيق للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الاقتصادي العام المقبل.

ويبحث المنتدى كيفية تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية.

وأشار إلى أن هناك مجالات تعاون سيتم مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية لمصر مثل زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر واستئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو وافتتاح المتحف المصري الكبير خاصة وأنه في المراحل النهائية.

وأشار إلى التعاون الفني في منطقة قناة السويس حيث تعمل اليابان على مشروع جديد لبناء قدرات العاملين في قناة السويس، موضحا ان الزيارة تأتي فى وقت يمر فيه العالم بتحديات كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي في المنطقة وأفريقيا. وأضاف أن هناك ديناميكات دبلوماسية متغيرة في المنطقة تدفع اليابان لتعزيز انخراطها في المنطقة.

وأضاف أنه في إطار التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية والإقليمية والإفريقية تحمل الزيارة أهمية لتعزيز انخراط اليابان من أجل المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ولتحقيق هذا الهدف، سيكون هناك مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية سامح شكرى، يتبعه لقاء مع وزراء خارجية الدول العربية في إطار الدورة الثالثة الحوار العربي اليابانى والذى ينعقد في الجامعة العربية.

وأشار إلى أنه يتم مناقشة البيان الختامي للحوار العربي اليابانى وسيتطرق إلى الأجندة الدولية لمكافحة الإرهاب والأمن الغذائي وأمن الطاقة واللاجئين. كما سيتطرق للوضع الإقليمي مثل القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن والسودان.

كما سيتم مناقشة قضايا دولية مثل نزع السلاح وتغير المناخ والأمن المائي وأمن الممرات الملاحية واحترام القرآن واحترام الأديان.

وأوضح أنه سيكون هناك سعي لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر والقاهرة في إطار لقاء وزير الخارجية شكري لاسيما بعد اتفاق الرئيس المصري ورئيس الوزراء الياباني على رفع العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية ومصر تعد أول دولة في افريقيا يتم معها رفع العلاقات لهذا المستوى.

وأشار إلى أن الزيارة ستشمل كذلك إطلاق دبلوماسية ومشاورات لأول مرة تضم مصر والأردن واليابان لمناقشة العلاقات الثلاثية وتعزيزها وذلك في إطار اتفاق وزير الخارجية الياباني على إنشاء استراتيجية جديدة بين الدول الثلاث في 2021.

وسيناقش المسئولون في الدول الثلاث كيفية تعزيز الانجازات والوصول إلى التنمية الاقتصادية في بلدان الإقليم، على حد قوله.