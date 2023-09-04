رئيس الوزراء يصل العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية.

وكان في استقبال مدبولي في مطار نيروبي، السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا، وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة، تتناول مختلف جوانب العمل المناخي، في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27.