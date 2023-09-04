انت الأن تتابع خبر دلوقتي يا مدام .. قطع المياه لمدة 7 ساعات عن هذه الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مناطق في محافظة كفر الشيخ عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

من جانبها شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ تفاصيل قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، عبر بيان على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في كفر الشيخ:

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ أن سيتم مدة قطع المياه 7 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة عصرا من نفس اليوم.

سبب قطع المياه في كفر الشيخ:

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ أن سبب قطع المياه يرجع إلي إيقاف محطة مياه دمياط من أجل إجراء الصيانة الضرورية

أماكن قطع المياه في كفر الشيخ:

وأضافت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ أن المناطق التي سوف يحدث فيها قطع المياه تتمثل في مركز ومدينة قلين في كفرالشيخ،

طالب عاجل :

وتوجهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ بطلب عاجل وهام من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.