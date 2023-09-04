انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة أسيوط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط بيان خلال الساعات القليلة الماضية بيان حول قطع الكهرباء اليوم الأثنين الثالث من شهر سبتمبر الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية

قطع الكهرباء:

وكشف مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط في بيانها الذي نشره على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك خلال الساعات الماضية المعلومات المتعلقة بـ” قطع الكهرباء” من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في أسيوط :

وأوضح مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة 5 ساعات من الساعة السابعة صباحاً حتي الثانية عشر ظهراً من نفس الفيوم، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمركز صدف ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء أسيوط الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في أسيوط :

وأشار مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي الدوير والعزب التابعة لها، والشناينة ونجوع السداردة وعزبة وهبة والنجوع والعزب التابعة لها، وأولاد إلياس والعزب التابعة لها، وكيمان سعيد وعزبة مبارك، وكوم سعيد الغربي والجزء الغربي من بني فيز عزبة العناترة وعزبة الطيار رسلان

تنويه هام :

وطالب مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية