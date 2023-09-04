انت الأن تتابع خبر أسعار السجائر اليوم.. اعرف العلبة هتبقي بكام بعد بيع ثلث حصة الشركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع المدخنين حالياً معرفة أسعار السجائر اليوم الاثنين وخلال الأيام القادمة، وهذا بالتحديد بعدما وقعت الحكومة على الأتفاقية الخاصة بالأستحواذ على 30% من الإجمالي الخاص بالأسهم في الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وهو الخاص بشركة جلوبال للاساثمار القابضة المحددة الإماراتية.

أسعار السجائر اليوم

وزادت التساؤلات حول مصير أسعار السجائر اليوم والخطة الخاصة بالشركة خلال الفترة القادمة، ولذلك أعلن منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، وقال “إن ما كانت تحصل عليه الدولة من سجائر يظل ثابتا بل يزيد مع زيادة الإنتاج، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان لم تكن تسعر السجائر والأسعار تظل ثابتة الفترة القادمة”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال أن الأتفاقية تشمل على ضخ 150 مليون مواطن لشرتء الكثير من المنتجات الخاصة بالتبغ اللازمة لصناعة الدخان بمصر، وسوف يتم زيادة الإنتاج لأكثار مما يحتاجه السوق المحلي والتخلص من زيادة الأسعار وجشع التجار.

– كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيهاً.

– مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيهاً.

– مونديال سويتش منتول جنيها 24 جنيهاً.

– بلمونت 24 جنيهاً.

– كليوباترا سوبر ستار 24 جنيهاً.

– بوسطن 24 جنيهاً.

– بال مال 35 جنيهاً.

– فايسروي 35 جنيهاً.

– كليوباترا كوين سوفت 24 جنيهاً.

– كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيهاً.

– مونديال أحمر 24 جنيهاً.

– رمونديال ازرق 24 جنيهاً.

– مونديال لايت 24 جنيهاً.

موعد انتهاء أزمة السجائر بمصر

وأعلن عن موعد انتهاء أزمة السجائر في مصر بعدما استحوذت شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على حوالي 30% من الإجمالي الخاصة بأسهن الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وقال عبد الغني في مداخلة هاتفية على أحد القنوات الفضائية، أن الأزمة سوف تنتهي في أسبوع، وتحرص الدولة على دعم القطاع الخاص ومساعدة العديد من القطاعات.

واستحوذت شركة جلوبال للأستثمار الخاص بالقابضة المحدودة على 30% من الإجمالي الخاص باسهم الشركة الشرقية “ايسترن كومباني”، وجاءت الاتفاقية بمبلغ وصل لـ 625 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 19 مليار و336 و625 000 جنيه.