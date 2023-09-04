600 جنيه كاملة لأصحاب المعاشات .. قرار عاجل من وزارة التضامن قبل قليل

انت الأن تتابع خبر600 جنيه كاملة لأصحاب المعاشات .. قرار عاجل من وزارة التضامن قبل قليلوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أكدت غرفة العمليات المنبثقة عن وزارة التضامن الاجتماعي عن انتظام صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري، اليوم الأثنين الموافق الثالث من الشهر الميلادي الجديد، لأكثر من 10 مليون قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

صرف المعاشات:

وأوضحت غرفة عمليات وزارة التضامن، أن جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي تستقبل أصحاب المعاشات لصرف المعاشات التي تقدر قيمتها الإجمالية في الشهر الواحد حوالي 28 مليار جنيه مصر وتقوم الدولة بصرفها من الخزانة العامة للدولة.

زيادة المعاشات:

ونفت غرفة عمليات التضامن من يتم تناقله في الساعات الأخيرة على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر حول زيادة المعاشات شهر سبتمبر 2023، مشيرة إلي أن أصحاب المعاشات يحصلون على الزيادة المقررة في شهر أبريل الماضي والمقدرة بنسبة 15%، بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم موعد صرفها بدلاً من شهر يوليو الماضي، وذلك حتي يمكن أصحاب المعاشات على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع الأسعار منذ حرب روسيا على أوكرانيا

وأضافت غرفة العمليات أن الزيادة الجديدة تبدأ من 175 جنيه مصري وهو الحد الأدنى لها الذي يصرف لأصحاب المعاشات، أما أكثر من يحصلون عليه بعد إضافتها إلي مستحقاتهم الشهرية حوالي 1635 جنيه مما يعني أن بعض أصحاب المعاشات سوف يحصلون على زيادة بمقدار 600 جنيه، حيث تبلغ التكلفة الشهرية لهذه الزيادة حوالي 14 مليار جنيه مصري، علاوة على أنها تصرف إلي جميع القائمين بالصرف والمستفيدين دون أي تميز نهائياً كما يدعي البعض،

تعليمات صارمة:

واختتمت غرفة العمليات أن هناك تعليما صارمة بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأساليب الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية صرف المعاشات وذلك للحافظ على سلامة أصحاب المعاشات من تفشي هذا الفيروس

المعاشات