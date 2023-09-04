أجواء حارة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين حتى السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 4 سبتمبر حتى السبت المقبل 9 سبتمبر 2023.

وتشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ونستعرض فيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلي:

- الاثنين 4 سبتمبر :

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم .

- الثلاثاء 5 سبتمبر :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الأربعاء 6 سبتمبر :

اعتبارا من الأربعاء 6 سبتمبر ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- من الخميس 7 سبتمبر إلى السبت 9 سبتمبر :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.