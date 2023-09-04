وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 89.04%

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 01:26 مساءً - اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اليوم /الاثنين/، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 بنسبة نجاح 89.04%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا و271 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.. مشيرة إلى بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني اعتبارًا من غد /الثلاثاء/ ولمدة أسبوع.