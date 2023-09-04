القنصل السعودى بالإسكندرية يدعو محافظ مطروح للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية ،مزيد بن محمد الهويشان، خلال زيارته للمحافظة

حيث رحب محافظ مطروح بالقنصل السعودى خلال زيارته الاولى للمحافظة ،مؤكدا على عمق العلاقات الاخوية والتاريخية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ،والعلاقات الطيبة بين الشعبين ،ومشيدا لما تشهده المملكةمن تقدم و تطور

كما تناول اللقاء ما تشهده المحافظة من جهود تنموية ومشروعات خدمية بالإضافة إلى ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية واستثمارية كبري في عدد من المجالات، ومنها السياحة العلاجية والاستثمار الزراعى بسيوة وغيرها

واشار محافظ مطروح إلى ما تشهده مطروح أيضا من نهضة تعليمية تواكب جهود الدولة في التنمية ومنها جامعة مطروح بعدد ١١ كلية حاليا مع التوسع فى نوعية التعليم بالإضافة الى التنسيق مع جامعة الأزهر حاليا بشان إقامة فرع للجامعة بمطروح والدفع بلجنة الاسبوع القادم لمعاينة المواقع المقترحة خاصة مع الإقبال الكبير على التعليم الازهرى بالمحافظة وجارى التنسيق لإقامة أول كلية للدراسات الإسلامية والإنسانية خاصة للفتيات مع تخفيف عبئ السفر لتلقى التعليم الجامعى خارج المحافظة

بينما أثنى القنصل السعودى بما شهده من تطور وتقدم بمصر عامة وبمطروح خاصة ،مع ما شهده من أعمال وما تم إنجازه في عدد من المشروعات التنموية والخدمية على طول الساحل حتى مرسي مطروح من تطوير للطرق وإنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها

وأشار القنصل العام للسعودية بالإسكندرية الى انه سيتم اهداء المحافظة عدد ٣ آلاف نسخة من المصحف الشريف

وأشاد القنصل السعودى بحسن التعامل مع الإخوة السعوديين خلال زيارتهم ورحلاتهم السياحية لمطروح طوال العام سواء بالساحل او سيوة،حيث دعا محافظ مطروح القنصل السعودى لزيارتها قريبا

وفى نهايةاللقاء اهدى القنصل السعودى درع للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهود التعاون و تنمية المحافظة