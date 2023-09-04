أخبار مصرية

شيخ الأزهر يتفقد مسجد السيدة نفيسة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الاثنين، زيارة مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تطويره وتجديده. 

 

كان في استقبال شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث رافق الدكتور الطيب، داخل المسجد، مستعرضا أعمال التطوير والتجديدات التي تمت في كل الأركان. 

 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أهمية الحفاظ علي المساجد التاريخية والمعالم التراثية، باعتبارها جزء من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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