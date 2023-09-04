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هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمرضى بخصوص مذاق بعض الأدوية.. اعرف التفاصيل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 04:26 مساءً - كشفت هيئة الدواء عن الأدوية التى تسبب مذاقا معدنيا عند تناولها ونصحت هيئة الدواء بعدم التوقف عن تناول الدواء عند الشعور بالمذاق المعدني بدون استشارة الصيدلي. ​

وتابعت هيئة الدواء: قد تسبب بعض الأدوية تحول المذاق إلى طعم معدني، لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية بعدم وقف الدواء الذي وصفه الطبيب. ​

واستكملت: تشمل الأدوية المسببة للمذاق المعدني، بعض المضادات الحيوية مثل (كلاريثروميسين وميترونيدازول)، والفيتامينات المتعددة (خاصة المحتوية على الحديد والكالسيوم والنحاس والكروم).​

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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