حسن شحاته يكشف عن حقيقه خوضه لانتخابات نادى الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 04:27 مساءً - كشف حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر السابق، عن حقيقة ترشحه لأي منصب داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة، "كنا لا نتمني أن يكون الزمالك فى هذه الأزمات الكبيرة، وتحديدًا المادية، بجانب وقف القيد، ومن الصعب التواجد فى الظروف الحالية، وإذا تواجدت لابد أن يكون لدي حلول حتى أوافق على أى منصب لو تم العرض علي".

وأضاف: "لم أفكر على الإطلاق فى خوض انتخابات الزمالك، لأنى لا أستطيع أن أكون إداريا، ولكن أنا أساعد الزمالك فى أى منصب أو خارج أى منصب".

وتابع شحاتة، "نادي الزمالك يحتاج الفترة المقبلة أن يتواجد أشخاص يستطيعون إحداث تقدم ملحوظ فى العديد من الملفات، خاصًة حل الأزمات المادية من أجل عودة النادي بالكامل إلي الطريق الصحيح مرة أخرى".