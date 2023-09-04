أخبار مصرية

حسن شحاته يكشف عن حقيقه خوضه لانتخابات نادى الزمالك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 04:27 مساءً - كشف حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر السابق، عن حقيقة ترشحه لأي منصب داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. 

 

وقال حسن شحاتة، "كنا لا نتمني أن يكون الزمالك فى هذه الأزمات الكبيرة، وتحديدًا المادية، بجانب وقف القيد، ومن الصعب التواجد فى الظروف الحالية، وإذا تواجدت لابد أن يكون لدي حلول حتى أوافق على أى منصب لو تم العرض علي". 

 

وأضاف: "لم أفكر على الإطلاق فى خوض انتخابات الزمالك، لأنى لا أستطيع أن أكون إداريا، ولكن أنا أساعد الزمالك فى أى منصب أو خارج أى منصب".  

 

وتابع شحاتة، "نادي الزمالك يحتاج الفترة المقبلة أن يتواجد أشخاص يستطيعون إحداث تقدم ملحوظ فى العديد من الملفات، خاصًة حل الأزمات المادية من أجل عودة النادي بالكامل إلي الطريق الصحيح مرة أخرى".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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