محمد صلاح على رأس التشكيل للجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - زين الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب فريق ليفربول، التشكيل المثالي للجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24 بعد تألقه اللافت فى المباراة الماضية للريدز أمام أستون فيلا والتى انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة ومواصلة مطاردة صدارة ترتيب جدول ترتيب المسابقة.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل هدف مميز فى الجولة الرابعة في مباراة أستون فيلا وسط حالة من الجدل بشأن مستقبله نتيجة العرض المالي الضخم الذي تلقته إدارة ليفربول لرحيل هدافه في السنوات الماضية الى الدوري السعودي للمحترفين.

وضم التشكيل المثالي للجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي بحسب ما نشرته شبكة "سوفا سكور" أسماء لامعة في الكرة الإنجليزية خلال الفترة الحالية، أبرزها النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي، ومارتن أوديجارد لاعب أرسنال، وهيونج مين سون جناح توتنهام.وجاء التشكيل المثالي للجولة في الدوري الإنجليزي كالتالي:



حراسة المرمى: خوسيه سا (وولفرهامبتون).

خط الدفاع: روميرو (توتنهام)، ويلي بولي (نوتينجهام فورست)، كورت زوما (وست هام).

خط الوسط: مارتن أوديجارد (أرسنال)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، ماديسون (توتنهام)، هيونج مين سون (توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، إيفان فيرجسون (برايتون).

التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي