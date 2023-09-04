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اليوم مران مسائى للأهلى فى النمسا.. (فيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانه مساء اليوم، الاثنين، فى أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، فى معسكر الإعداد المقام حاليًا فى النمسا.

 

ويواصل برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيا وبدنيا، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

 

وكان الفريق قد خاض مرانه بالأمس على فترتين صباحًا مساءً، وشهد التركيز على الجوانب البدنية. كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

 

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

 

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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