الرئيس الكينى يستقبل رئيس الوزراء على هامش مشاركته فى قمة أفريقيا للمناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - استقبل الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري. وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا. واستهل رئيس الوزراء المقابلة بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس وليام روتو، مؤكدا تطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستقبال الرئيس روتو فى مصر فى أقرب فرصة ممكنة. وأشاد مدبولى بالزخم الحالى فى العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة والتى سوف تستضيفها نيروبى، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال فى البلدين على هامش أعمال القمة. كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضرى وعمراني فى مدينة نيروبى، موجهاً التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة. من جانبه، أعرب الرئيس روتو عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التى تجمعه بالرئيس السيسى، مؤكداً على اهتمامه بالتشاور المنتظم معه حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتوجه الرئيس الكينى بالشكر لرئيس الوزراء على المشاركة رفيعة المستوى فى اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ، وكذا على التشاور مع مصر، رئيسة مؤتمر Cop27، فى إطار التحضير للقمة. كما تطرق الرئيس روتو إلى أهم الأفكار التى تطرحها كينيا فى إطار جهود دعم العمل المناخى الدولى. وحول الدعوة التى تلقاها لزيارة مصر، أعرب روتو عن تطلعه لتلبية الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل استكمال أطر التشاور والتنسيق البناء بين مصر وكينيا حول مختلف القضايا. الرئيس الكينى يستقبل رئيس الوزراء