الليلة.. قناة الحياة تواصل تصدر التريند وتذيع حفل ياسين التهامى من مهرجان القلعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - تواصل شبكة تليفزيون الحياة، الإذاعة الحصرية لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا المصرية.

ومن المُقرر، أن يُشارك الشيخ ياسين التهامي في فعاليات مهرجان القلعة الليلة.

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت "الحياة" حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" - تويتر سابقًا.