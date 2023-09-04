الأهلى يواصل رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكر النمسا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - حرص الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على رفع الحمل البدني للاعبيه على هامش مران اليوم الإثنين خلال معسكره الخارجي والمقام حاليا في النمسا، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويخوض فريق الأهلي مباراة ودية أمام فريق برافو السلوفيني غدا الثلاثاء ضمن في أولى التجارب الودية التي يخوضها بمعسكره النمساوي، وخلال فترة إعداد الموسم الجديد.

ووصل الرباعى "محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية"، لاعبو النادى الأهلى، إلى معسكر منتخب مصر الأول، الذى انطلق اليوم بالقاهرة، استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ومحمد غرابة مدير المنتخب، على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي وهم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وأكد فيتوريا، خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة، أنه يتابعهم منذ فترة، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وانطلق معسكر منتخب مصر، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.