الاتحاد السعودى يخشى من انتقال محمد صلاح إلى الهلال صيف 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - كشفت تقارير تلفزيونية أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى الى حسم صفقة الدولي المصري محمد صلاح الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب مخاوف من انتقاله في الصيف القادم الى الهلال أو الأهلي المهتمان أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب.

وقال بين جاكوبس في تصريحات بقناة "CBS" إن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الحالي قوية جدًا، بسبب عدم ضمان الفريق بأنه سيكون النادي المختار للتعاقد مع اللاعب في الموسم القادم.

أضاف جاكوبس: سيكون انتقال محمد صلاح للهلال أو الأهلي الموسم القادم محتمل، لذلك شركة الاتحاد تستعد لتقديم العرض الأخير خلال 48 ساعة، ويستعد النادي لتقديم 175 مليون جنيه إسترليني وقد يصل حتى لـ 200 مليون.

واصل التقرير أن الوفد السعودي لم يعد متفائل مثل السابق بإتمام الصفقة لكنهم لا ينوون الاستسلام، لكن إدارة شركة الاتحاد تريد حسم الصفقة بشدة خلال الصيف الحالي لأنهم متخوفين أن صندوق الاستثمار السعودي قد يفكر بنادي الهلال كبديل من أجل محمد صلاح في 2024.

وأوضح التقرير أن نادي ليفربول ثابت فيما يخص رفضه بيع نجمه محمد صلاح الى الدوري السعودي للمحترفين رغم العروض الخيالية التي يتلقاها.

كشفت تقارير صحفية بريطانية وصول وفد سعودي إلى العاصمة البريطانية لندن للتفاوض مع إدارة نادي ليفربول بشأن انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى دوري المحترفين.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فإن وفداً سعودياً وصل لندن مساء أمس الأول "السبت" لخوض مرحلة أخيرة فى المفاوضات بشأن ضم محمد صلاح للدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد الحساب الرسمي لموقع آنفيلد ووتش على موقع "تويتر"، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل"، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة وصلوا لندن فى محاولة أخيرة لضم محمد صلاح قبل غلق باب القيد رسمياً.

وعلقت الصحيفة في تقرير لها عن إمكانات محمد صلاح ومدى أهميته لنادي ليفربول قائلة: " ثلاثة أشياء تبدو مؤكدة في الحياة: الموت، والضرائب، وحصول صلاح على 30 هدفًا على الأقل في جميع المسابقات في الموسم الواحد".

أضاف التقرير: "قليلون بشكل استثنائي هم الذين يمكن مقارنتهم بعدد الأهداف التي يسجلها صلاح موسمًا بعد موسم، لكن أحد عناصر لعبته التي ربما يتم الاستهانة بها هو أسلوبه في اللعب ورؤيته وقدرته على العثور على التمريرة الصحيحة في الوقت المناسب".

في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تسجيله 19 هدفًا في الدوري، تحول صلاح إلى صانع أهداف وصنع 12 هدفًا (وهو رقم لم يتفوق عليه سوى كيفن دي بروين، الذي يعتبر إلى حد كبير أفضل لاعب خط وسط مهاجم في العالم).

هذا التطور الذي أصبح فيه صلاح مهاجمًا شاملاً، بدلاً من مجرد هداف غزير الإنتاج، هو اتجاه مستمر هذا الموسم، حيث سجل الجناح هدفين وصنع اثنين في أول أربع مباريات بالموسم.