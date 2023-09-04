رسميا.. ضمك السعودى يتعاقد مع طارق حامد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 سبتمبر 2023 10:27 مساءً - أعلن نادى ضمك السعودى، مساء اليوم الإثنين، تعاقده رسميا مع الدولى المصرى طارق حامد، قادما من صفوف فريق اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحساب الرسمى لنادى ضمك السعودى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "طارق حامد محور الهرم".

ونشر نادى ضمك فيديو للإعلان عن التعاقد مع طارق حامد رسميا وكتب "التاريخ جانا ... طارق حامد، الفارس المصري ضمكاوي".

وكان نادى ضمك السعودى قد ألمح فى وقت سابق اليوم للتعاقد مع الدولى المصرى طارق حامد، ونشر الحساب الرسمى لنادى ضمك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صور للأهرامات، وعلق عليها قائلا: "أين يقع محور الهرم".

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة النادي توصَّلت لاتفاق مع طارق حامد على الانتقال إلى الفريق لمدة عامين.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة بدأت مخاطبة نظيرتها في شركة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية فى عقد اللاعب المصري، الذي يرتبط بالفريق حتى الصيف المقبل.

وشارك حامد مع الاتحاد في 28 مباراةً الموسم الماضي، وحصد اللاعب مع الفريق بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.