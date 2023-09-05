تدريبات فنية فى مران الأهلي لتطوير الجوانب الخططية ضمن معسكر النمسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 12:30 صباحاً - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي، اليوم الإثنين، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وبدأ المران المسائي بتدريبات بدنية خفيفة، شارك فيها كل لاعبي الأهلي الموجودين في معسكر الإعداد.

بعدها قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بتدريبات فنية، تم خلالها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

وتم إجراء تدريبات بين مجموعة لاعبي الدفاع، ومجموعة لاعبي الهجوم، على مرمى واحد فقط، في إطار حرص الجهاز الفني على الارتقاء بالجوانب الفنية والخططية.

وغادر معسكر الأهلي الرباعي مروان عطية ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم للانضمام لصفوف منتخب مصر الأول، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل الذين انضموا لمنتخب مصر الأولمبي.

فيما انضم كل من أليو ديانج لصفوف منتخب مالي، وعلي معلول لمنتخب تونس، وبيرسي تاو لمنتخب جنوب إفريقيا.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.