تنسيق الدور الثانى.. ترشيح الطلاب للكليات وفقا للحد الأدنى المعلن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 09:30 صباحاً - أكد مكتب التنسيق أنه سيتم ترشيح طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى وفقا للحد الأدنى المعلن للقبول بالكليات ووفقا لمجموع الطالب فى الثانوية العامة، وأنه سيتم تطبيق كافة قواعد التنسيق المعمول بها فى تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق مثل قواعد التوزيع الجغرافى.

فيما يواصل موقع التنسيق الإلكتروني إتاحة باب تسجسل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالى :-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد