وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 10:30 صباحاً - تفقد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل إنتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول .

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالى لإختبارات القبول للطلبة المتقدمين لإختيار أفضل العناصر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة .

كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبى ، أعقبه المرور على إختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لإنتقاء أفضل العناصر بناءاً على المعايير القياسية المقررة للإلتحاق ، وناقش عدد من الطلبة المتقدمين فى أساليب الإختبارات التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل ، مثنياً على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية فى ضوء المنافسة القوية التى تمكنهم من نيل شرف الإنضمام للقوات المسلحة .

كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على إجتياز الإختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل إختبار وأنه لا مجال لأى عوامل أخرى فى الإختبارات ، موصياً بعدم الإلتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية ، كما طالب الطلبة المتقدمين بالإجتهاد والإعداد الجيد من خلال رفع المستوى الثقافى والمعرفى والبدنى لديهم ، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين .

وفى ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على إختبارات القبول ومكتب التنسيق لإتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التى تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للإنتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة .