انت الأن تتابع خبر بالليل يا مدام .. قطع المياه عن أكثر من 8 مناطق في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق في محافظة الدقهلية قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

وأعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية بيان ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث كأوضحت من خلال كافة التفاصيل الخاصة بقطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية،

موعد قطع المياه في الدقهلية :

[قطع المياه]

قطع المياه

وأكدت مياه الدقهلية أن سيتم مدة قطع المياه 10 ساعات بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم حتي الساعة التاسعة صباح غداً الأربعاء القادم الموافق 6 من نفس الشهر.

سبب قطع المياه في الدقهلية :

وأكدت مياه الدقهلية أن سبب قطع المياه يرجع إلي أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

أماكن قطع المياه في الدقهلية :

وأضافت شركة المياه أن المناطق التي سوف يحدث فيها قطع المياه تتمثل في مدينة شرق المنصورة، وأجزاء من حي غرب المنصورة (مدينة مبارك – مجمع المحاكم – شارع عبد السلام عارف وفرعياته – شارع بورسعيد وفرعياته – مستشفى التأمين الصحي – المستشفى الدولي – سندوب – سكة سندوب – شارع محمد فتحي – شارع الجلاء من ميدان مشعل حتى مدرسة الزراعة – السكة القديمة والجديدة)

طالب عاجل :

وطالبت مياه الدقهلية من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.