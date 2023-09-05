انت الأن تتابع خبر بعد شوية يا ست الكل .. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحدث في بعض مناطق بمحافظة المنوفية عملية قطع المياه اليوم الثلاثاء الخامس من شهر سبتمبر الجديد، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

وفي سياق متصل أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية عبر منشور لها الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن تفاصيل قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

موعد قطع المياه في المنوفية :

وأشارت مياه المنوفية أن عملية قطع المياه سوف تصل مدتها إلي 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس اليوم.

سبب قطع المياه في المنوفية :

وكشفت مياه المنوفية عن الأسباب التي سوف تؤدي إلي قطع المياه مشيرة إلي أن ذلك يرجع إلي أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

أماكن قطع المياه في المنوفية :

وأوضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة المنوفية أن المناطق التي سوف يحدث فيها قطع المياه تتمثل في قرى الوحدات المحلية بسدود، شبرا بلوله

طالب عاجل :

وطالبت مياه المنوفية في بيانها من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.