انت الأن تتابع خبر النهاردة وبكرة يا حاج .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة أسيوط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعنت مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط عن قطع الكهرباء لمدة يومين متتاليين بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري وغداً الأربعاء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية

قطع الكهرباء:

وأوضح مركز إدارة الأزمات أسيوط في البيان الذي شاركه على الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك جميع المعلومات المتعلقة بـقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في أسيوط :

[أعمدة الكهرباء في الليل]

قطع الكهرباء

وأشارت إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة 4 ساعات ونصف من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس الفيوم، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمركز ديروط، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء أسيوط الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في أسيوط :

وأكد المركز بمحافظة أسيوط عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي مدينة ديروط بالكامل

تنويه هام :

وطالب مركز إدارة الأزمات بالمحافظة من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية