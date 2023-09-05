انت الأن تتابع خبر الزيادة الجديدة في المعاشات .. قرار عاجل من الحكومة بشأن صرف 1495 جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزيادة الجديدة في المعاشات جملة باتت كافة المواقع الإخبارية المصرية وصفحات السوشيال ميديا تتناقلها في الفترة الجديدة، مما جعل أكثر من 10 مليون مواطن في حيرة من أمرهم لمعرفة ما حقيقتها وهي فعلا سوف يتم صرف لها.

زيادة المعاشات:

وتحدثت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي،إلي أن هناك زيادة في المعاشات سوف يحصل هؤلاء المواطنون أثناء صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري، وأن هذه الزيادة تفوق الـ1000 جنيه دفعة واحدة.

حقيقة الزيادة الجديدة في المعاشات:

في هذا السياق أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة الجديدة في المعاشات هي مطبقة بالفعل منذ شهر أبريل الماضي وذلك بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تتضمن صرف زيادة تقدر بنسبة 15% لجميع أصحاب المعاشات وتقديم موعد صرفها وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع الأسعار منذ حرب روسيا على أوكرانيا

وأضافت هيئة التأمينات أن الزيادة الجديدة في المعاشات باتت منذ ذلك التوقيت داخل المستحقات التي يحصلون عليها جميع المستحقين حيث أنها تبدأ من 175 جنيه مصري وهو الحد الأدنى لها الذي يصرف لأصحاب المعاشات، أما أكثر من يحصلون عليه بعد إضافتها إلي مستحقاتهم الشهرية حوالي 1635 جنيه، موضحة أن التكلفة التي تتحملها الخزانة العامة من هذه الزيادة هي 14 مليار جنيه، أما تكلفة صرف المعاشات فهي 28 مليار جنيه كل شهر.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

1- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 1300 جنيه إلي 1495 جنيهًا.

2- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 2300 جنيه إلي 2645 جنيهًا.

3- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 3500 جنيه إلي 4025 جنيهًا.

4- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 4300 جنيه إلي 4945 جنيهًا

5- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 5300 جنيه إلي 6095 جنيهًا.

6- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 6500 جنيه إلي 7475 جنيهًا