وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بل قضية مصير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:32 صباحاً - قال الدكتور خالد عبد الغفار أن الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بل قضية مصير، لافتا إلى أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية يناقش قضايا مهمة، متابعا: "نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى وهي قضية السكان والتنمية.. وتنظيم هذا المؤتمر يأتي بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكنية دوليا".

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الزيادة السكانية التحدي الأكبر الذي يواجه التنمية وتعرقل كل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية وتخفض مستوي المعيشية، مشددا على ضرورة وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وأنه لا يمكن القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية في ظل زيادة معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي لا نشعر بالتنمية المستدامة والتطوير في الصحة والتعليم والمساوة بين الجنسين وغيرها من الأمور في ظل زيادة معدلات الإنجاب".

واستعرض وزير الصحة، رؤية وزارة الصحة فى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وخريطة التعامل مع الواقع وتعزيز الارتقاء بالخدمات وواقع الحياة، متابعا: "في يوليو 2017 خلال مؤتمر الشباب تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تحدي كبير يواجه الدولة وهو تحدي الإرهاب والزيادة السكانية، حيث أن هذه الزيادة تقلل من فرص مصر للتقدم للإمام خاصة في ظل الاستحقاق الدستوري والمادة 41 من الدستور والتي نصها: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".

وتابع: "قضية السكان ليست قضية اليوم أو الأمس لكنها قضية 6 عقود ماضية.. منذ عام 1962، وتعاقبت المحاولات على مدار 6 عقود من خلال إنشاء مجالس لتنظيم الأسرة وصولا إلى عام 2014 وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.