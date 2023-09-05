أخبار مصرية

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بالحرص على تكامل إنشاء مدينة العدالة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 12:29 مساءً - أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحيفة، تحت عنوان "وجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي" إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل .

وتابعت الصحيفة أن الاجتماع تناول أيضا متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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