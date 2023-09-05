أخبار مصرية

الرئيس السيسى: الاستقرار والأمن أحد عناصر معالجة النمو السكانى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الاستقرار والأمن كجزء مهم وأصيل في تنمية الدولة، قائلا: ننظر إليه كأحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني، مضيفا: "لم ننجح في الستين سنة اللى فاتت في الموضوع.. طيب هل مكنش فيه إرادة سياسية ووعي من القائمين على الدولة بأن النمو السكاني مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية واستقرارها؟.. أتصور إنه كان واضح ومعروف.. هل كانت المحافظة على الهدف قوية وراسخة ومستقرة علشان المستهدف يتحقق؟..أتصور إنه كان واضح ومعروف.. وهل كانت المحافظة على الهدف وأليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة لتحقيق المستهدف؟".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية: إنت بتتكلم فى 400 ألف مولود سنويا.. انت مش عاوز تخفض إلى 1.5 لا .. انت عاوز تعوض العجز اللى نتج عن 70 سنة اللى فاتت وبعد كده تبتدي تسمح بالنمو".

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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