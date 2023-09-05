مرصد الأزهر: تكتيك جديد لحركة ”الشباب” الصومالية لمنع مشاركتها بالتحالف الأمني لدول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 01:26 مساءً - كشفت مصادر إخبارية، أمس الاثنين، عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق في شمال شرق كينيا، حيث كانوا يقومون بدورية عسكرية من أرابيا (Arabia) حتى مدينة مانديرا (Mandera) بالقرب من الحدود الصومالية.

وتعاني المناطق الكينية القريبة من الحدود الصومالية، من الهجمات التي تنفذها حركة الشباب الإرهابية، الأمر الذي يمثل خطرًا على الداخل الكيني أيضًا.

ويأتي الهجوم في وقت تبحث فيه الحركة الصومالية عن ملاذ بديل بعد تزايد الضربات العسكرية ضدها، وكذلك تسعى لمنع مشاركة كينيا في التحالف الأمني لدول الجوار ضدها من خلال زعزعة استقرارها.

لهذا يدعو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى تأمين الحدود بين الصومال وباقي الدول الإفريقية المجاورة لها للحد من عمليات "الشباب" الإرهابية، ولوقف خطط الحركة الرامية إلى إيجاد ملاذ بديل لعناصرها في حال فشلت في التصدي للعمليات العسكرية ضدها في الصومال.