فوز فريق كلية حاسبات جامعة القاهرة بالمركز الأول فى المسابقة الرسمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 02:23 مساءً - د. الخشت: الجامعة تقدم دعما كاملا لطلابها وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى مختلف المسابقات المحلية والدولية

د. الخشت: طلابنا يقدمون دوما نماذج مشرفة فى جميع المحافل والمسابقات وتتاح لهم فرص واعدة بالشركات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات

د. رضا عبدالوهاب عميدكلية الحاسبات والذكاء الصناعى: الفريق الفائز يشارك في البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فريق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالفريق الطلابي الفائز في المسابقة لتميزهم وتفوقهم وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية؛ حيث ضم الفريق الفائز كلا من حازم عادل خليل، وبيشوي هاني، وعبد الرحمن جمال، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تحرص على تقديم الدعم الكامل لطلابها وتشجيعهم ومتابعتهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، والذي ينعكس على تميزهم في مختلف المجالات، ودعم قدرتهم على المنافسة بقوة وكفاءة في جميع المسابقات التي يشاركون فيها، بما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في تقديم مواطن مؤهل للمشاركة الفعالة في تنمية مجتمعه وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور الخشت، أن طلاب جامعة القاهرة يقدمون دومًا نماذج مشرفة في جميع المسابقات والمحافل على كل المستويات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، لافتًا إلى أن اشتراك الطلاب في هذه النوعية من المسابقات يُتيح أمامهم فرص العمل بالشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن تقييم المسابقة الرسمية للبرمجيات يتم على أساس طرح 15 مشكلة، ومحاولة حل أكبر عدد منها برمجيا في أقل وقت ممكن، موضحًا أن فريق الكلية المشارك في المسابقة أشرف على تدريبه المُدرب الدولي الدكتور محمد عبد الوهاب المدرس بالكلية، وشارك من بين 239 فريقًا مشاركًا من 96 جامعة ومعهدا، والذي يتم تأهيله للمشاركة في البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات ACPC 2023 والتي من المُقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن المسابقة الرسمية للبرمجيات تعتمد على تدريب الطلاب على العمل الجماعي، وتنمية قدراتهم على استخدام طرق الحل المنهجي، وإيجاد حلول برمجية تساهم في تبسيط المسائل على أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء الحل الأمثل من خلال استخدام الرياضيات وخوارزميات الحاسب.