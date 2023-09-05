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الرئيس السيسي لوزير المالية: أي رقم بتدفعه لتنظيم الأسرة يعود بالنفع على الدولة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 02:24 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أهمية المساهمة في مشروع تنظيم الأسرة قائلا: "الدكتور معيط.. كل جنيه ينفق يوفر أرقاما كبيرة.. لما نقول ساهم مساهمة حقيقية برقم معتبر في موضوع تنظيم الأسرة يعود عليك أنت برضه.. ويعود على المالية العامة للدولة.. يمكن مش في المدى القريب.. على المدى المتوسط والمدى البعيد".

 

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية.

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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