قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلى يواجه الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلى مع الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي

قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق تم تحديد 6 منها مع تبقي بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس في 4 نوفمبر المقبل.

ويشهد مونديال الأندية 2023، مشاركة 7 أندية هى: الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، بالإضافة إلى الفريق الفائز بكأس كوبا ليبرتادوريس 2023 والذى لم يتحدد حتى الآن.

ويشارك النادي الأهلى، فى مونديال الأندية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الحادية عشر فى تاريخه، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2، فى مجموع المباراتين.

وأكد الفيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا أو مع أوراوا رد دايموندز الياباني بطل آسيا أو مع ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف يوم 15 ديسمبر.

وتقام مباراتا الجولة التمهيدية الثانية يوم 15 ديسمبر، والفائز من المباراتين يتأهل إلى نصف النهائي، الذي سيقام يومى 18 و19 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 4 نوفمبر، حيث يلعب يوم 18 ديسمبر.

ويخوض مانشستر سيتي الإنجليزي الدور نصف النهائي يوم 19 ديسمبر، على أن تختتم مباريات كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.

تستضيف المملكة العربية السعودية فى شهر ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي، إذ أعلن "فيفا"، في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستستضيف نسخة 2025، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتأتى استضافة السعودية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية، لتصبح سادس دولة تستضيف البطولة بعد البرازيل واليابان والإمارات العربية المتحدة والمغرب وقطر.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023

البطل - 5 ملايين دولار

الوصيف - 4 ملايين دولار

المركز الثالث - 2.5 مليون دولار

المركز الرابع - 2 مليون دولار

المركز الخامس - 1.5 مليون دولار

المركز السادس - مليون دولار

المركز السابع - 500 ألف دولار