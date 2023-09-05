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“جامعة الأزهر” تعقد اختبارات محو الأمية لـ (109) فرد بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 03:30 مساءً -  

 

نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر اختبارًا لمحو الأمية شارك فيه نحو 109 فردًا وذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة الأزهر واهتمامها بتقديم الخدمات المجتمعية اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي لمختلف الشرائح المجتمعية بما ينعكس على الوعي العام لأفراد المجتمع، بتوجيهات من فضيلة الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة, وبإشراف  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا الدكتور محمود صديق.

 

وعُقد الاختبار  بمقر كلية الطب بنات بمدينة نصر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الجانب وعلى رأسها الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث وجهت الجامعة في وقت سابق الطلاب من خريجي كليات الجامعة للمشاركة في محو أمية الكبار وتأهيليهم للاختبار النهائي للحصول على شهادة محو الأمية.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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