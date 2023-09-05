وزير خارجية اليابان من القاهرة: ندعو الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار فورا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:27 مساءً - أكد وزير الخارجية الياباني هاياشي ناشيماسا سعادته لزيارة مصر التي تعد الدولة الأكبر فى المنطقة، موضحا أن مصر شريك مهم وتلعب دورا مهما في الشرق الأوسط والمنطقة، مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني العام الجاري والتي تم الارتقاء فيها بالعلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحا أنه تم التباحث حول الموضوعات، ومنها المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزا للتعاون بين القاهرة وطوكيو.

ورحب وزير خارجية اليابان في مؤتمر صحفي باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وطوكيو، مؤكدا أن بلاده ستدعم توسع الشركات اليابانية للاستثمارات في مصر، موضحا أن الازمة الاوكرانية الروسية سيكون لها تداعيات خطيرة على الامن الغذائي، مؤكدا أن بلاده تحث أطراف النزاع في السودان على وقف القتال في البلاد وتدهور الوضع الإنساني، لافتا إلى وجود توترات في الاراضي المحتلة ونرحب الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة لدعم جهودها في هذا الصدد.

وأوضح وزير خارجية اليابان، أن بلاده قدمت 90 مليون دولار دعما لدول جوار السودان دعما لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن الاجتماع الثلاثي بين مصر واليابان والأردن سيعقد في القريب العاجل.

وكان وزير خارجية اليابان قد بدأ زيارة إلى القاهرة أمس الإثنين، وذلك للقاء عدد من المسئولين المصريين واجراء مباحثات حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض بسفارة اليابان، ونائب رئيس البعثة حول زيارة وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، إن الزيارة إلى المنطقة تأتي كمتابعة لزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة في أبريل الماضى وزيارته لدول الخليج في يوليو الماضي.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية للأردن والقاهرة والسعودية تهدف لتوسيع أواصر العلاقات الثنائية والتعاون مع الدول العربي من خلال الحوار اليابانى العربي الذى سيعقد في 5 سبتمبر الجاري، وكذلك لإطلاق التشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان.

وأشار بحسب بيان إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر من أهم الموضوعات لمستقبل العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر تضاعف عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021 ووصل إلى 71.7 مليون دولار.

وأوضح أن الزيارة ستركز من خلال لقاءات المسئولين العرب كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي مشيرا إلى أنه يتم التنسيق للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الاقتصادي العام المقبل.

ويبحث المنتدى كيفية تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية.

وأشار إلى أن هناك مجالات تعاون سيتم مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية لمصر مثل زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر واستئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو وافتتاح المتحف المصري الكبير خاصة وأنه في المراحل النهائية.