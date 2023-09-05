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قرارات جمهورية بتعيينات قضائية فى محاكم الاستئناف والنقض وقضايا الدولة والنيابة الإدارية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:27 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من القرارت، نشرتها الجريدة الرسمية، حيث أصدر القرار رقم 362 لسنة 2023 بتعيين عدد من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف.

 

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 363 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بمحكمة النقض نواب لرئيس محكمة النقض.

 

كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين كل من وكلاء هيئة قضايا الدولة نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة.

 

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 365 لسنة 2023 بتعيين عدد من الوكلاء العامين الأول بهيئة النيابة الإدارية نواباً لرئيس الهيئة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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