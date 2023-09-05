تعليق الصحف السعودية بعد وقوع الأهلى فى طريق اتحاد جدة بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - سلطت العديد من الصحف والمواقع السعودية، الضوء على وقوع فريق الأهلى فى طريق اتحاد جدة بمنافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع فريق الأهلي بطل أفريقيا فى مواجهة الفائز من مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية، الأهلي في طريق بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، في حالة تخطي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني، ليتجنب المارد الأحمر مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا 2023.

وكتبت صحيفة "الرياضية": "جنّبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، فريق الاتحاد ممثل الكرة السعودية مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أووربا ووضعته في مسار الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "حال تغلب الاتحاد على أوكلاند سيتى، سيضرب الاتحاد موعداً مع الأهلي المصري خلال الدور الثاني في مواجهة ستكون هي الثانية بينهما في مونديال الأندية بعد أن تقابلا في نسخة 2005، ووقتها حسم الفريق الجداوي المباراة لصالحه بهدف نظيف".

فيما جاء عنوان صحيفة "الإقتصادية": "بانتظار موقعته العربية المرتقبة .. الاتحاد يبحث عن مجد جديد للسعودية في مونديال الأندية"، مضيفة "قد تشهد كأس العالم للأندية المرتقبة في السعودية بين 12 و 22 ديسمبر المقبل، مواجهة عربية بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، بحسب مسار القرعة التي أقيمت في مدينة جدة".

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "قمة عربية محتملة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، مان سيتي سينتظر الفائز من أواراو الياباني وليون المكسيكي في نصف النهائي"، موضحة "سيصطدم الأهلي المصري بطل أفريقيا بمنافسه الاتحاد بطل السعودية في الدور الثاني لكأس العالم للأندية لكرة القدم، إذا تجنب عملاق جدة المفاجأة في الدور التمهيدي بعد سحب القرعة".

بينما كتبت صحيفة "سبق" الإلكترونية "قرعة كأس العالم للأندية .. مواجهة عربية منتظرة بين الاتحاد والأهلي المصري"، وأضافت "مهدت قرعة كأس العالم للأندية في جدة لمواجهة عربية مرتقبة، حيث ينتظر أن يكون الفائز من لقاء ممثل الوطن "الاتحاد" مع أوكلاند سيتي لموعد مع مواجهة قوية مع الأهلي المصري بطل أفريقيا".