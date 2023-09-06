منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي على الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 10:32 صباحاً - يجرى المنتخب الوطني الأول بقيادة مدربه البرتغالي فيتور بيريرا، مرانه الرئيسي اليوم على استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهللة لكأس الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاثنين الماضي، استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وحسم الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، وبعد مواجهة إثيوبيا يخوض المنتخب ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

وضمت القائمة 26 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، وخط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، وخط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.