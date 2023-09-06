انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن أكثر من 4 مناطق في جنوب سيناء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء عن قطع الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية

قطع الكهرباء:

وأوضحت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء في البيان الذي شاركته على الصحفة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك جميع المعلومات المتعلقة بـقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في جنوب سيناء:

وأشارت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء أنه سوف يتم قطع الكهرباء لفترة 4 ساعات ونصف من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس الفيوم، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمركز ديروط، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء جنوب سيناء الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في جنوب سيناء:

وأكد الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي حي ابني بيتك الجديد بالكامل، وابني بيتك القديم من قطعة 1 إلى قطعة 192 ، ومن قطعة 277 حتى قطعة 342، والمجمع التعليمي بتوشكى، ومشغل حي المروة، ومسجد خالد بن الوليد، والمحلات والأفران والمدارس التي توجد بهذه المناطق

تنويه هام :

وطالبت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية