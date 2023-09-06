انت الأن تتابع خبر زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم .. بيان حاسم من الحكومة يصدر الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

سادت حالة من التساؤل بين أوساط أصحاب المعاشات في مصر خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق السادس من شهر سبتمبر الجاري، حول زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم.

أصحاب المعاشات:

يبلغ عدد أصحاب المعاشات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية حوالي 11 مليون مواطن، وتقوم الدولة بصرف لكل مع انطلاق كل شهر ميلادي ما يقارب 28 مليار جنيه وذلك من الخزانة العامة بوزارة المالية.

زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم:

زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم

من جانبها قامت هيئة التأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، بالرد على التساؤلات التي تدور في أذهان أصحاب المعاشات حول زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم، مؤكدة أنه لا يوجد أي زيادة جديدة سوف يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات بخلاف الزيادة السنوية التي تم الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي.

وأكدت هيئة التأمينات جميع ما نشر حول زيادة المعاشات شهر أكتوبر القادم ليس له أي ساس من الصحة وأن جميع ما جري تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين، موضحة أن الزيادة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات نص عليها قانون المعاشات والتأمينات الجديد والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.

وأضافت التأمينات أن الزيادة الجديدة التي تصرف لأصحاب المعاشات تبدأ من 175 جنيه، أما حدها الأقصى فهو 1653 جنيه، وهي يتم صرفها بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوركرانيا.

معاشات سبتمبر 2023:

وأشارت الهيئة أن هناك استمرار في صرف معاشات سبتمبر 2023 عبر المنافذ المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والممثلة في المنافذ الإلكترونية وفروع هيئة البريد القومي.